همزمان با هفته دولت، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۷۳ طرح ارتباطی در استان یزد به بهره‌برداری رسید .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، همزمان با هفته دولت ، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۷۳ طرح ارتباطی در استان یزد به بهره‌برداری رسید که بخش عمده آنها شامل افتتاح سایت‌های نسل چهار و پنج اینترنت پرسرعت و فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها بود. برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۵۴۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

همچنین امروز خط تولید میکروفیبر در شرکت کابل‌های شهید قندی یزد افتتاح شد که با بهره‌برداری از آن، سالانه بیش از ۱۵ هزار کیلومتر میکروفیبر تولید و امکان واگذاری خدمات فیبر نوری به یک میلیون مشترک فراهم می‌شود. برای اجرای این طرح، ۲۷۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری انجام شده است.

در ادامه برنامه‌ها، از سند یزد پایدار و برنامه عملیاتی توسعه هوش مصنوعی استان رونمایی شد که راهبرد‌ها و برنامه‌های اجرایی در حوزه هوش مصنوعی را برای دستگاه‌های مختلف استان ترسیم می‌کند.

وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم، یزد را استانی با ظرفیت‌های بالای ارتباطی و فناوری اطلاعات دانست و گفت: شرکت‌های فعال استان در این حوزه نه تنها در کشور بلکه در عرصه بین‌المللی نیز دستاورد‌های ارزشمندی داشته‌اند. وی افزود: باور ما این است که یزد می‌تواند در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال گام‌های بلندی بردارد، چرا که یزدی‌ها همواره با نوآوری و خلاقیت در طول تاریخ شگفتی‌آفرین بوده‌اند.