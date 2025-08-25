پخش زنده
دومین گردهمایی ناظران استانی صندوق توسعه و احیا ، از فردا با حضور ناظران ۳۱ استان کشور، در کاروانسرای تاریخی یام مرند برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر عامل صندوق توسعه و احیا گفت: در این رویداد دو روزه که از سه شنبه چهارم شهریور تا چهارشنبه پنجم شهریور ادامه دارد، ناظران استانی از سراسر کشور حضور دارند و طی نشستهایی مشترک با مدیران صندوق و مدیران ستادی وزارتخانه، به تبادل نظر و بررسی مسائل مرتبط با احیای بناها و بافتهای تاریخی میپردازند.
برزین ضرغامی افزود: در روز نخست این نشست، پنلهای تخصصی با هدف آسیبشناسی روند مرمت و احیای بناهای تاریخی در استانها برگزار میشود و در روز دوم این گردهمایی نیز طی مراسمی، از ناظران استانی برتر تقدیر به عمل میآید.
ضرغامی همچنین به تقویت و تسریع روند احیای بناهای تاریخی در دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: در سال جاری توانستهایم ۸۰ بنای تاریخی را در قالب مزایدههای ملی و به صورت کاملاً شفاف و قانونی به سرمایهگذاران واگذار کنیم. این اقدام گامی مهم در جهت صیانت از میراث فرهنگی کشور و بازگرداندن این بناها به چرخه زندگی اجتماعی شهرهاست.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیا تأکید کرد: صندوق احیا بهعنوان یگانه مرجع ملی در زمینه مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی کشور، میکوشد در تعامل و همکاری نزدیک با استانها، فرآیند احیای این آثار ارزشمند را سرعت بخشد و با مشارکت بخش خصوصی، بناهای تاریخی را از فرسایش نجات داده و به فضایی پویا و کارآمد تبدیل کند.
این گردهمایی در هتل کاروانسرای تاریخی یام مرند برگزار میشود؛ بنایی ارزشمند که از جمله طرحهای موفق صندوق احیا در مرمت و بهرهبرداری با مشارکت بخش خصوصی به شمار میرود. این کاروانسرا که در مسیر جاده مرند- تبریز واقع شده است پس از احیا امروز بهعنوان مجموعهای اقامتی و پذیرایی در خدمت گردشگران و مردم منطقه قرار دارد و نمونهای شاخص از ظرفیتهای صندوق در تبدیل بناهای تاریخی به فضاهای زنده و ماندگار محسوب میشود.