استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۱۵ طرح آموزشی تا مهر تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در آیین کلنگزنی مدرسه چهار کلاسه روستای ده شیخ بخش پاتاوه بر اهمیت اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی در استان تأکید کرد و افزود: طرح های مدرسهسازی در راستای اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی از مهمترین طرحهای دولت و شخص رئیسجمهور است.
استاندار با بیان جزئیات پیشرفت ۱۹۰ فضای آموزشی استان در قالب طرح نهضت عدالت آموزشی، خاطرنشان کرد: با تلاشهای انجام شده و جلسات مستمری که با حضور اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستانها و مدیران مربوطه برگزار کردیم، ۱۱۵ طرح آموزشی تا مهر امسال تکمیل و بهرهبرداری میشود.
رحمانی تصریح کرد: تعدادی از طرح های باقی مانده دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسند و تعداد اندکی هم باقی میماند که در شش ماهه اول سال آینده تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
استاندار با اشاره به اجرای طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی گفت: در این طرح ۱۰۹ مدرسه سنگی، کانکسی و نیمه تمام شناسایی شد که مهر امسال ۵۶ مدرسه جایگزین به بهرهبرداری میرسند.
رحمانی در آیین افتتاح پروژههای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تقدیر از زحمات خبرنگاران و صدا و سیمای استان بر اهمیت زیرساختهای ارتباطی تاکید کرد و گفت: امروزه نیازمندی مردم به فناوریهای ارتباطی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
استاندار با اشاره به اینکه با بهرهبرداری از این طرح ها، دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت تسهیل خواهد شد و شاهد بهبود کیفیت خدمات ارتباطی در استان خواهیم بود، گفت: این طرح ها شامل راهاندازی مرکز داده جدید، ارتقای پهنای باند اینترنت و توسعه شبکههای ارتباطی در مناطق محروم استان است.