بعلت وقوع گردو غبار و کاهش دید افقی بنادر مسافری بندرعباس به سمت جزایر قشم و هرمز و بالعکس بسته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ علیرضا ادیمی مدیر بندر شهید حقانی بندرعباس گفت: تعطیلی و بسته شدن اسکله تا پایان گرد و غبار ادامه دارد.
به گفته سعیده خوارزمی کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان: اکنون دید افقی در بندرعباس به صد متر کاهش یافته است.
سرعت باد در شهرستان بندرعباس بیش از ۴۰ کلیومتر بر ساعت است که در ارتفاعات موجب بارندگی میشود.
