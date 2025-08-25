پخش زنده
صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: ۴۲.۷۳ درصد از کل خدماتی که صندوق نوآوری از ابتدای تاسیس تاکنون به دانشبنیانها ارائه کرده، در دولت چهاردهم محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رسالت اصلی صندوق نوآوری، حمایت و تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان است و در این راستا، ۹۳ خدمت متنوع در ۴ دسته اصلی تسهیلات، ضمانتنامه، سرمایهگذاری و توانمندسازی به دانشبنیانها ارائه میشود.
در حوزه تسهیلات (نمونهسازی، قبل از تولید صنعتی، تولید صنعتی، سرمایه در گردش، ودیعه رهن محل کار، فروش اقساطی، سرمایه در گردش صادراتی) که اصلیترین خدمت ارائهشده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتهای دانشبنیان است، در بازه زمانی یکساله فعالیت دولت چهاردهم، مبلغ ۲۵،۵۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به دانشبنیانها پرداخت شده است.
در حوزه ضمانتنامه (ضمانتنامههای پیمان، گمرکی، تعهد پرداخت) در بازه زمانی ذکرشده، انواع ضمانتنامه به مبلغ ۱۳،۵۳۷ میلیارد تومان برای دانشبنیانها صادر شد.
میزان مصوبات در حوزه سرمایهگذاری (همسرمایهگذاری با صندوقهای پژوهش و فناوری، همسرمایهگذاری با شتابدهندهها، مشارکت در تأسیس صندوقهای جسورانه و خصوصی) نیز به رقم ۷،۸۵۶ میلیارد تومان رسیده است.
در حوزه توانمندسازی (آموزش و مشاوره، حفظ و توسعه بازار) نیز از مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ در مجموع ۲۰۴ میلیارد تومان انواع خدمت توانمندسازی به دانشبنیانها ارائه شده است.
در حال حاضر میزان خدمات ارائهشده به دانشبنیانها از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی، از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان مرداد ۱۴۰۴ به رقم ۱۱۰،۳۲۵ میلیارد تومان رسیده است.
میزان خدمات ارائهشده به دانشبنیانها از سوی صندوق نوآوری از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم در مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۷،۱۴۲ میلیارد تومان بوده است؛ براین اساس، ۴۲.۷۳ درصد از کل خدماتی که صندوق نوآوری از ابتدای تأسیس تاکنون به دانشبنیانها ارائه کرده است، در دولت چهاردهم محقق شده است.