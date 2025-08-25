پخش زنده
امروز: -
جریان گاز در برخی نقاط شهر شیراز، فردا چهارم شهریور قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شرکت گاز فارس اعلام کرد: بهعلت تعمیرات شبکه گازرسانی، فردا چهارم شهریور از ساعت ۷ صبح به مدت هشت ساعت، مشترکان ساکن در بلوار رحمت، ۲۰ متری امام خمینی و فرعیهای منشعب؛ بلوار پاسارگاد حد فاصل بلوار عدالت تا بلوار سفیر جنوبی و فرعیهای منشعب؛ بلوار سفیر شمالی حد فاصل خیابان صاحب الامر تا رحمت و فرعیهای منشعب؛ خیابان شهید ولی زاده و فرعیهای منشعب و بلوار رحمت - خیابان ظهور و پروین و فرعیهای منشعب با قطعی موقت جریان گاز مواجه خواهند بود.
همچنین به علت عملیات مقاوم سازی شبکه گازرسانی از ساعت ۸ صبح به مدت شش ساعت در بلوار ابوذر غفاری - خیابان عابدینی - کوچه ۲۲ و فرعیهای منشعب و کوچههای ۱۴ و ۶ جریان گاز قطع است.
تلفن ۱۹۴ امداد و اتفاقات گاز به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مشترکان است.