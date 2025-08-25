پخش زنده
آغاز رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوی از آغاز ساماندهی و مرمت ساختمان موزه خوی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ افراسیاب گراوند اظهار کرد: ساختمان موزه خوی با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در حال ساماندهی و مرمت است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوی افزود: موزه خوی در سال ۱۳۴۸ شمسی تاسیس شده و بیش از نیم قرن فعالیت دارد، در این موزه آثاری از دوران پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی در حوزههای باستان شناسی، مردم شناسی، نسخ خطی و اشیا سنگی به نمایش گذاشته شده است.
او گفت: در این موزه تعداد ۱۷ اثر از اشیا فاخر آن در فهرست آثار منقول ملی به ثبت رسیده است.