آغاز رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوی از آغاز ساماندهی و مرمت ساختمان موزه خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ افراسیاب گراوند اظهار کرد: ساختمان موزه خوی با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در حال ساماندهی و مرمت است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوی افزود: موزه خوی در سال ۱۳۴۸ شمسی تاسیس شده و بیش از نیم قرن فعالیت دارد، در این موزه آثاری از دوران پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی در حوزه‌های باستان شناسی، مردم شناسی، نسخ خطی و اشیا سنگی به نمایش گذاشته شده است.

او گفت: در این موزه تعداد ۱۷ اثر از اشیا فاخر آن در فهرست آثار منقول ملی به ثبت رسیده است.