معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اصفهان: صنایع بزرگ، متوسط و کوچک با استفاده از ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید می‌توانند از معافیت مالی خاص استفاده کنند.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در شصت و یکمین اجلاس معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها گفت: صنایع با هزینه کردن مالیات در حوزه پژوهش و با همکاری دانشگاه‌ها می‌توانند از این معافیت مالی بهره ببرند.

پیمان صالحی اضافه کرد: این هزینه صنایع برای حل مشکل خودشان در بخش تحقیق و توسعه استفاده می‌شود و این یک فرصت سرمایه گذاری و بازی برد برد برای دانشگاه و صنعت است.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که آماده امضا تفاهم نامه با صنایع هستیم، گفت: وزارت علوم برای پر رنگ کردن ارتباط دانشگاه و صنعت تاکنون یک تفاهم نامه ۵ هزار میلیارد تومانی با صنعت امضا کرده کرده است.

صالحی افزود: نقش محوری و کارگزاری ارتباط دانشگاه و صنعت برای اجرای این بند قانون جهش تولید دانش بنیان به دانشگاه اصفهان واگذار شده است.