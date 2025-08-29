پخش زنده
امروز: -
شاخص گازرسانی روستایی استان زنجان به ۹۷.۳ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست شرکت گاز استان زنجان گفت: در هفته دولت، ۵۴ طرح گازرسانی در استان زنجان با اعتباری بیش از ۷۷ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و یا عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
صابریفر، اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای گازرسانی و افزایش بهرهمندی خانوارها و صنایع از نعمت گاز طبیعی، همزمان با هفته دولت، ۵۱ طرح گازرسانی در استان افتتاح و عملیات اجرایی ۳ پروژه عمرانی دیگر با اختصاص و صرف هزینهای نزدیک به ۷۷ میلیارد و ۵۴۴ میلیون تومان اعتبار آغاز میشود.
وی تصریح کرد: در هفته دولت ۱۴۰۴ طرح گازرسانی به ۴۳ واحد صنعتی – تولیدی و ۸ روستای استان افتتاح و عملیات اجرایی ۳ طرح احداث ساختمان اداری نیز آغاز میشود.
صابریفر با اشاره به افتتاح ۸ طرح گازرسانی روستایی با صرف هزینهای بیش از ۳۴ میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان اعتبار، افزود: با این اقدام ۴۶۲ خانوار به شبکه گازرسانی متصل میشود.
وی تعداد کل روستاهای استان را ۹۱۰ روستا اعلام و ابراز کرد: با افتتاح طرحهای گازرسانی روستایی در هفته دولت، شمار روستاهای بهرهمند از گاز طبیعی استان به۷۷۸ روستا با ۹۷.۳ درصد بهرهمندی افزایش مییابد.
سرپرست شرکت گاز استان زنجان اعلام کرد: عملیات گازرسانی به ۹ روستای دیگر ادامه دارد که با اتمام این طرحها تا پایان امسال؛ درصد پوشش خانوار بهرهمند روستایی استان به ۹۸درصد میرسد.
صابری فر همچنین بهرهبرداری از گازرسانی به ۴۳ واحد صنعتی را از دیگر اقدامات گاز زنجان در هفته دولت اعلام و تصریح کرد: در این راستا بودجهای بیش از ۴ میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
سرپرست شرکت گاز استان زنجان آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث ساختمانهای اداری در شهرهای زرینرود، نوربهار و کرسف شهرستان خدابنده را از دیگر برنامههای گاز زنجان در هفته دولت اعلام کرد و گفت: برای این پروژهها نیز، ۳۸ میلیارد و ۶۵۲ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.