مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: آتش‌سوزی در ارتفاعات سخت‌گذر سفیدکوه خرم‌آباد که از عصر دوشنبه آغاز شده بود با تلاش نیرو‌های محیط زیست، منابع طبیعی و گروه‌های امدادی به طور کامل مهار شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به وقوع آتش سوزی در ساعت ۱۸:۳۰ دیروز در ارتفاعات سفید کوه خرم آباد گفت: این حریق در خارج از منطقه حفاظت‌شده رخ داده بود و سه تیم اطفای حریق از محیط زیست برای کمک به خاموش‌سازی به منطقه اعزام شدند.

کامران فرمان‌پور افزود: به دلیل سخت‌گذر بودن و مرتفع بودن بخش‌هایی از سفیدکوه، عملیات اطفا با دشواری انجام شد، اما نهایتاً با تلاش نیرو‌های اعزامی پس از حدود ۶ ساعت آتش خاموش و مهار شد.

فرمان‌پور با اشاره به اینکه احتمال می‌رود عامل آتش‌سوزی انسانی باشد، اظهار داشت: هفته گذشته نیز حدود ۳۰ هکتار از اراضی کوله‌تنگ دروازه و بهارآب سفیدکوه جنوبی دچار حریق شده بود.

وی گفت: میزان دقیق خسارت وارده در آتش‌سوزی اخیر پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.