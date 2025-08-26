به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته‌ی دولت گفت: همزمان با هفته‌ی دولت ۸۸۶ طرح در حوزه‌های شهری و روستایی، عمران و زیرساخت، آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، صنعت و تولید، ورزش و گردشگری با اعتبار بیش از ۶۸هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

محمد آشوری تازیانی افزود: در این هفته همچنین ساخت ۴۸ طرح به ارزش ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در استان آغاز می‌شود.

وی گفت: ۸۲۰ طرح عمرانی و زیرساختی با اعتبار ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آماده بهره برداری است.

استاندار هرمزگان افزود: ۶۶ طرح به ارزش ۵۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز در حوزه اقتصادی و تولیدی آماده بهره برداری است که با افتتاح این طرح‌ها برای پنج هزار و ۳۰۰ تَن در استان شغل ایجاد می‌شود.

محمد آشوری تازیانی گفت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت نیز ۲۱ طرح با اعتبار ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بیشترین میزان اعتبار را به خود اختصاص داده است.

استاندار هرمزگان همچنین به طرح‌های نیمه تمام در استان اشاره کرد و گفت: در هرمزگان هزار و ۳۵۰ طرح نیمه تمام وجود دارد که مهمترین آنها، پل خلیج فارس، پایانه مسافری شهرداری و تالار شهر است.

محمد آشوری همچنین به بهره برداری از ۱۳۲ طرح با اعتبار ۸۸۱ میلیارد تومان در حوزه آموزش و مدرسه سازی اشاره کرد و گفت: آموزش در دولت چهاردهم مبنای حرکت توسعه قرار گرفته است و زنجیره آموزشی با هدف توجه به ساخت تمام مراکز آموزشی مدارس، دانشگاه ها، مراکز دانش بنیان و کانون‌های پرورش فکری در دستور کار قرار دارد.