به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دبیر برگزاری یازدهمین جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل در میناب گفت: جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل بر اساس داشته‌های فرهنگی و سنتی میناب قدیم برنامه‌ریزی شده و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و اقتصادی میزبان مردم و گردشگران خواهد بود.

عبدالله جمادی‌پور افزود: در این جشنواره مهمان‌هایی از استان‌های بوشهر و سیستان و بلوچستان و همچنین شهرستان‌های پارسیان و بندرلنگه حضور خواهند داشت.

وی گفت: در بخش ایجاد غرفه‌ها، فراخوان عمومی از طریق سامانه مربوطه منتشر شد و متقاضیان برای بیش از ۷۰ غرفه از نقاط مختلف کشور ثبت‌نام کردند تا محصولات صنایع دستی و تولیدات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.

جمادی‌پور گفت: نامگذاری یک خیابان به نام یاسمین گل توسط شهرداری و شورای شهر میناب یکی از برنامه‌هایی است که در جریان جشنواره اجرایی خواهد شد.