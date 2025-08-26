پخش زنده
به مناسبت هفته دولت سه طرح عمرانی در شهرستان بشاگرد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان گفت: این طرحها آبرسانی موقت به کوه حیدر، مدرسه ۶ کلاسه و زمین چمن مصنوعی روستای مُلکَن است.
محمد رضا پاکروان افزود: برای اجرای این طرحها ۴۲ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی گفت: همچنین ساخت دو طرح؛ پل شه بابک در محور سردشت به جکدان به طول ۱۰۰ متر و بخش سی تی اسکن بیمارستان سردشت آغاز شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان افزود: هزینه اجرای این طرحها ۱۶۲ میلیارد تومان است.