به مناسبت هفته دولت سه طرح عمرانی در شهرستان بشاگرد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان گفت: این طرح‌ها آبرسانی موقت به کوه حیدر، مدرسه ۶ کلاسه و زمین چمن مصنوعی روستای مُلکَن است.

محمد رضا پاکروان افزود: برای اجرای این طرح‌ها ۴۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی گفت: همچنین ساخت دو طرح؛ پل شه بابک در محور سردشت به جکدان به طول ۱۰۰ متر و بخش سی تی اسکن بیمارستان سردشت آغاز شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان افزود: هزینه اجرای این طرح‌ها ۱۶۲ میلیارد تومان است.