افتتاح ۷۰ طرح با ۳۶۹ میلیارد تومان اعتبار در هفته دولت در تایباد
۷۰ طرح عمرانی و خدماتی با بیش از ۳۶۹ میلیارد تومان اعتبار همزمان با هفته دولت در تایباد به بهرهبرداری میرسد و یا عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،فرماندار تایباد در نشست با خبرنگاران تایباد و تشریح برنامههای هفته دولت گفت: افتتاح همزمان ۲۲ طرح آموزشی، ورزشی، توسعه مبلمان شهری، واگذاری ۱۱ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، پنج طرح تولید انرژیهای تجدیدپذیر، طرحهای مخابراتی، کشاورزی و آسفالت معابر شهری و روستایی از مهمترین طرحهایی است که در این خطه مرزی به بهره برداری میرسد.
حسین جمشیدی افزود: هفته دولت یادآور تلاشها و مجاهدتهای دولت مردان نظام اسلامی است که باید دستاوردهای انقلاب به مردم در جای جای کشور بیان شود.
وی ادامه داد: بدون شک دولت به تنهایی قادر به انجام برنامههای پیش روی خود نیست، خیرین و نیک اندیشان نشان دادهاند که همواره در کنار دولتمردان بودهاند و در این راستا وظیفه خود را به درستی ایفا کردهاند.
جمشیدی بیان کرد: در شکلگیری انقلاب اسلامی ایران و پیروزی آن تا امروز ایستادگی، مقاومت و پایداری مردم بوده که سربلندی و اقتدار کشور را به همراه داشته است.
وی افزود: همه مسئولان و مدیران بخشهای مختلف اجرایی این خطه مرزی، فرصتی را که دولت برای خدمت به مردم در اختیار آنان قرار داده مغتنم شمرده اندو با همت و تلاش مضاعف در مسیر تعالی و پیشرفت گامهای ایران اسلامی برمی دارند.
مرکز شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.