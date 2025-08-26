کارگاه فرآوری خرما ویژه زنان، به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی در خرمشهر راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: این کارگاه با هدف افزایش ارزش افزوده محصولات خرما و توسعه صنایع جانبی کشاورزی راه‌اندازی شده است.

یاسر شریفی افزود: با راه‌اندازی این کارگاه، برای ۶ نفر اشتغال مستقیم و برای ۱۵ نفر اشتغال غیرمستقیم فراهم شده است و نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه دارد.

وی خاطر نشان کرد: حمایت از ایجاد صنایع تبدیلی و اشتغال‌زایی در حوزه کشاورزی از اولویت‌های مهم جهادکشاورزی شهرستان خرمشهر است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان خرمشهر، از برگزاری نشست تخصصی ویژه با حضور ۴۰ نفر از زنان روستایی خبر داد و گفت: این نشست با هدف ارتقای دانش و توانمندسازی زنان روستایی در حوزه‌های کشاورزی و اقتصادی برگزار شده است.

شریفی افزود: شرکت‌کنندگان در این نشست با آخرین روش‌ها و تکنیک‌های مرتبط آشنا شدند تا بتوانند نقش مؤثری در توسعه پایدار روستا‌ها ایفا کنند.

وی اظهار کرد: جهاد کشاورزی خرمشهر به توانمندسازی زنان روستایی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم خود می‌نگرد و در این مسیر تلاش مستمر دارد.

خرمشهر بیش از ۴۰ هزار هکتار زمین قابل کشت دارد.