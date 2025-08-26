چمران:
اسکان آسیب دیدگان جنگ در هتلها تا زمان بازسازی منازلشان بود
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: وقتی منازل آسیب دیدگان جنگ آماده شده حضور آنان در هتلها توجیهی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارش اقدامات اربعین از سوی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ارائه خواهد شد، گفت: معرفی سه نفر به عنوان ذیحساب نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین در مورد مدت زمان صدور پروانه ساختمانی بحث و بررسی صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه چراغهای راهنمایی و رانندگی مشکل دارند، یادآور شد: تاسیسات به ویژه باتری چراغها به سرقت میرود. در بخش میانی بزرگراهها سخت است که سارقان تجهیزات را سرقت کنند، اما در چهارراهها این اتفاق رخ میدهد. چند بار به شهرداری تذکر دادیم که چراغهای راهنمایی و رانندگی با انرژی خورشیدی فعالیت کنند.
چمران همچنین تصریح کرد: به هر شکل شهرداری هم مشکلاتی دارد و خرید پنلها را پیگیری میکند. تا جایی که در جریان هستیم، بسیاری از این پنلها به ویژه برای چراغهای چشمکزن تامین شده است.
وی درخصوص برگزاری رویدادها در نمایشگاه بین المللی، گفت: نباید به نمایشگاه جایزه داد که اینگونه مردم را اذیت و عصبی میکنند. از این همکاری بسیار خوب به ویژه برای روزهای ابتدایی مهر تشکر میکنم! ما برای تامین اتوبوسهای برقی، دوکابین و داخلی تلاش میکنیم و حجم قابل توجهی اتوبوس در روزهای اول مهر وارد تهران خواهند شد تا شهر آسیب کمتری ببیند؛ آنوقت برای این اقدام بهموقع نمایشگاهها نباید دستشان را بوسید؟!
رئیس شورای شهر تهران گفت: اتوبوسهای برقی خریداری شده به خوبی کار میکنند و ایستگاه شارژ جدید نیز برای اتوبوسهای در حال ورود راهاندازی میشود.
وی با بیان اینکه ساخت بزرگراهها بر اساس طرح جامع عملیاتی شده است، گفت: هرچه بودجه داریم برای مترو هزینه میکنیم. ما به جای دو طبقه کردن بزرگراهها دنبال توسعه مترو هستیم.
چمران درخصوص مباحث مطرح شده در مورد دستور تخلیه هتلها توسط آسیبدیدگان جنگ ۱۲ روزه با بیان اینکه هتلها برای اسکان آسیب دیدگان جهت ترمیم موقت است، یادآور شد: هزینهها بالاست و شهرداری بیش از این توان پرداخت هزینه اسکان در هتلها را ندارد. وقتی منزل تهیه شده قاعدتاً حضور در هتلها توجیهی ندارد. قرار شد افراد دو تا سه ماه در هتلها بمانند که بازسازی صورت بگیرد. برای مابقی که منازل آنها نیاز به تخریب و نوسازی در طول مدت یک تا دو سال داشت، خانه اجاره شده است.
رئیس شورای شهر تهران گفت: خانوادههای امواتی که در قطعه ۴۱ بهشت زهرا (س) دفن شده بودند، میتوانند شکایت کنند. کسی مقابل آنها نایستاده است.
وی با اعلام اینکه آنچه به ۱۳۷ گفته میشود باید به این سامانه مرتبط باشد، تصریح کرد: تعدادی از موارد قابل بررسی نیست، اما آنچه به ما اعلام میشود، پاسخ میدهیم.
چمران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هنوز لایحهای برای استفاده از ظرفیت پاکبانان برای نگهداشت شهر ارائه نشده است. ما در حال حاضر از شرایط نگهداشت آنچنان که باید رضایت نداریم؛ قرار بر این شده که از مسئول جدید آن دعوت کنیم که برنامه خود را ارائه دهد.