فرماندار گتوند گفت: همزمان با هفته دولت، ۴۷ طرح عمرانی و خدماتی در این شهرستان افتتاح و ۶ طرح کلنگ زنی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن آقایی با بیان اینکه افتتاح ۴۷ طرح عمرانی و خدماتی و کلنگ زنی ۶ طرح در هفته دولت در گتوند انجام خواهد شد، اظهار کرد: طرح‌های عمرانی، شهری و زیرساختی با اعتباری افزون بر یک هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد و ۶ طرح با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد.

وی افزود: افتتاح کشتارگاه شهرداری یکی از طرح‌های شاخص این شهرستان است که خدمتی ویژه در راستای سلامت غذایی به شمار می‌رود.

آقایی ادامه داد: افتتاح پارک بانوان، پیست اسکیت سواری و چمن مصنوعی روستای دهلران از جمله طرح‌های مهمی است که در این هفته افتتاح و بهره برداری خواهند شد.

فرماندار گتوند می‌گوید: همچنین در حوزه شهری و روستایی نیز زیرسازی و آسفالت معابر، پیاده رو سازی، احداث پارک‌های شهری و روستایی، جوی و جدول، بهسازی معابر و خرید ماشین آلات سنگین خدماتی نیز افتتاح و بهره‌برداری می‌شوند.

وی با بیان اینکه طرح‌های متعددی نیز در حال اجرا است، اضافه کرد: ۵۵ واحد مسکونی با حمایت و مشارکت بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گتوند احداث شده و به خانوار‌های تحت پوشش تحویل داده شد.

به گفته آقایی؛ در حوزه خوداشتغالی تسهیلاتی بیش از ۵۱۹ میلیارد ریال به ۴۳۰ نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان گتوند پرداخت شده است.

وی افزود: به موازات اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در هفته دولت به مناسبت روز کارمند در آئینی از کارمندان نمونه شهرستان گتوند تجلیل به عمل خواهد آمد.