هیمالیا نورد اردبیلی که نشان پلنگ برفی را پس از فتح قلل بالای 7 هزار متری پامیر، تیانشان ولنین از فدراسیون روسیه بدست آورده است در فرودگاه اردبیل مورد استقبال گرم کوهنوردان ومسئولان ورزشی استان قرار گرفت.
