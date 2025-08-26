هیمالیا نورد اردبیلی که نشان پلنگ برفی را پس از فتح قلل بالای 7 هزار متری پامیر، تیانشان ولنین از فدراسیون روسیه بدست آورده است در فرودگاه اردبیل مورد استقبال گرم کوهنوردان ومسئولان ورزشی استان قرار گرفت.

‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل ‬‎فخرالدین شهبازی، کوهنورد اردبیلی، با فتح پنج قله بالای ۷ هزار متر در رشته‌کوه‌های «پامیر» و «تیان‌شان»، نشان ارزشمند «پلنگ برفی» را از فدراسیون کوهنوردی روسیه دریافت کرد در فرودگاه اردبیل مورد استقبال گرم کوهنوردان ومسئولان ورزشی استان قرار گرفت.