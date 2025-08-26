معاون علمی رئیس جمهور، در سفر به استان مازندران گفت: در صورت تامین زیرساخت‌های لازم از سوی استان، مازندران یکی از اولویت‌های اصلی برای راه‌اندازی یک مزرعه پردازنده گرافیکی با سرمایه‌گذاری حداقل ۵ هزار میلیارد تومانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، در سفر خود به استان مازندران که همزمان با هفته دولت انجام شد، رسالت معاونت علمی را حمایت و تسهیل مسیری دانست که دانش را به فناوری، سپس نوآوری و پس از آن به خلق ارزش افزوده و کسب و کار تبدیل کند.

ضرورت پویایی هرچه بیش‌تر زیست‌بوم نوآوری مازندران

معاون علمی رییس‌جمهور با بیان آماری در خصوص وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان، اعلام کرد: حدود ۱۴۱ شرکت دانش‌بنیان در استان مازندران فعال هستند و سهم ۱.۴ درصدی از کل شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص می‌دهند که این عدد برای استانی با جمعیت ۳.۵ میلیون نفر، کافی نیست و حداقل باید این تعداد به ۴۰۰ شرکت برسد.

افشین همچنین اظهار داشت: درخواستی از صندوق پژوهش و فناوری استان مازندران، برای حمایت از طرح‌ها صورت نگرفته‌است که این مهم باید علت‌یابی و ریشه‌یابی شود.

حل مشکلات و پشتیبانی از طرح‌های نوآورانه

معاون علمی رییس‌جمهور، یکی از مشکلات اساسی را فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها در سراسر کشور دانست و تاکید کرد: تعامل و ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه، امری است که می‌تواند پویایی توامان صنعت و دانشگاه‌ها را به دنبال داشته باشد.

افشین با اشاره به تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه بین معاونت علمی، صنایع بزرگ و دانشگاه‌ها با هدف بهسازی مراکز علمی از جمله دانشگاه‌ها و تولید علم، افزود: ارزش این تفاهم‌نامه‌ها، حدود ۶ همت است و برای بهسازی زیرساخت‌های دانشگاه‌ها از محل اعتبار مالیاتی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: معاونت علمی و وزارت اقتصاد، همکاری‌هایی که برای توسعه علوم نو باشد را مشمول حمایت‌های مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان قرار می‌دهند.

معاون علمی رییس‌ جمهور با اشاره به محدودیت فضای فیزیکی در استان، حرکت به سمت هوش مصنوعی، اتوماسیون و فناوری‌های دیجیتال را یک ضرورت دانست و خواستار فعالیت بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان استان شد.

افشین، با اشاره به آمادگی معاونت علمی برای حمایت از مرکز نوآوری سلامت و سلامت دیجیتال، مشروط به وجود زیرساخت متمرکز در استان، افزود: این آمادگی وجود دارد که در صورت تأمین زیرساخت‌های لازم از سوی استان، با اختصاص پنج همت یک مزرعه پردازنده گرافیکی در مازندران ایجاد شود. این موضوع در مرحله اخذ موافقت‌ها است اما استان مازندران جزو یکی از اولویت‌های اصلی برای راه‌اندازی مزرعه پردازش گرافیکی(GPU Farm) خواهد بود.

حمایت از نخبگان و دانشگاه‌ها

افشین از همکاری مسئولان استان مازندران با بنیاد ملی نخبگان قدردانی و بر لزوم ارتباط موثر نخبگان و بنیاد استان با صنعت و پیگیری طرح «همیار صنعت» برای استفاده از دیدگاه‌های نخبگان در عرصه تصمیم‌گیری و حکمرانی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به صدور کد استخدامی برای ۱۷۰ نفر از اعضای هیئت علمی اعلام کرد: معاونت علمی و بنیاد در تلاش هستند تا مسیر حفظ و حمایت از نخبگان در کشور را با طرح‌های حمایتی از یک سو و ایجاد فرصت شکوفایی ظرفیت‌های آنان، هموار کنند.

این مقام مسئول در ادامه از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان یکی از دانشگاه‌های اثرگذار کشور که مقالات اصیل و پراستناد ارائه داده است، نام برد و ابراز امیدواری کرد: این دانشگاه با مقالات باکیفیت و ارجاع بالا می‌تواند به یک قطب جدید دانشگاهی تبدیل شود.

افشین، با بیان اینکه بودجه بنیاد ملی علم از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از یک همت افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: روسای دانشگاه‌ها همکاران خود را به ارائه طرح‌ها به بنیاد ملی علم ایران ترغیب کنند، چراکه بودجه کافی برای حمایت از طرح‌های پژوهشی نوآورانه، به ویژه در حوزه‌های اولویت‌دار مانند انرژی‌های نو وجود دارد.