مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی متصدی فروش برنج در دهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی گفت: بازرسان اداره صمت شهرستان کهگیلویه در بازدید از یک عمده فروشی تخلف برنج فروش متقلب را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی اظهار کرد: پرونده گرانفروشی تعداد ۷۰۰ کیسه برنج به ارزش ۳۴۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی دهدشت رسیدگی شد.