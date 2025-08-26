به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: این کشتارگاه صنعتی طیور با ظرفیت سالانه ٣٣ هزار تن با هزینه ١۴٨ میلیارد تومان در بخش مرکزی میناب به بهره برداری رسید.

بیشتر بخوانید؛ بهره برداری از ۳ طرح عمرانی در بشاگرد

ناصر نورزاده افزود: با بهره برداری از این واحد، برای بیش از٣٠٠ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.

وی گفت: این کشتارگاه یکی از مجهزترین و تنها کشتارگاه صنعتی طیور در شرق استان است.