در سومین روز از هفته دولت کشتارگاه صنعتی طیور با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در شهرستان میناب به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: این کشتارگاه صنعتی طیور با ظرفیت سالانه ٣٣ هزار تن با هزینه ١۴٨ میلیارد تومان در بخش مرکزی میناب به بهره برداری رسید.
ناصر نورزاده افزود: با بهره برداری از این واحد، برای بیش از٣٠٠ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.
وی گفت: این کشتارگاه یکی از مجهزترین و تنها کشتارگاه صنعتی طیور در شرق استان است.