

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ غلامرضا نوری در آستانه فرا رسیدن هفته دولت گفت: با راه اندازی ۲۴۰۰ طرح کشاورزی در سراسر کشور ۹۷ هزار و ۳۴۷ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

وی هزینه کلی این طرح‌ها را ۳۷.۵ همت خواند و افزود: بخش‌های آب و خاک با ۹۸۹ پروژه، باغبانی با ۳۳۴ پروژه و زیربخش دام و طیور با ۲۴۰ پروژه، رتبه‌های اول تا سوم را از نظر تعداد طرح به خود اختصاص داده‌اند.

نوری تصریح کرد: زیربخش صنایع با هزینه ۱۳۵ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال اعتبار، زیربخش دام و طیور با ۸۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال اعتبار و زیربخش باغبانی با ۷۱ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال اعتبار، رتبه‌های اول تا سوم را از نظر اعتبارات هزینه شده داشته‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: استان‌های سیستان و بلوچستان با ۲۶۳ پروژه، خراسان رضوی با ۲۰۷ پروژه و استان اصفهان با ۱۲۴ پروژه به ترتیب بیشترین تعداد پروژه‌های افتتاحی را در هفته دولت دارند.

نوری گفت: استان‌های هرمزگان با هزینه ۵۰ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال اعتبار، آذربایجان شرقی با هزینه ۴۳ هزار و ۸۵۷ میلیارد ریال اعتبار و گیلان با هزینه ۲۷ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال اعتبار، رتبه‌های اول تا سوم بیشترین اعتبارات هزینه شده برای اجرای پروژه‌های بخش کشاورزی در هفته دولت را از آنِ خود کرده‌اند.