پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه گفت: ثبتنام تبدیل رایگان خودروهای شخصی بنزینسوز به دوگانهسوز با مدل ۱۳۹۷ به بالا همزمان با هفته دولت در استان آغاز و سامانه آن راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ احمد مجرد افزود: ترویج استفاده از سوخت پاک سی ان جی، توسعه سبد سوخت بخش حمل و نقل و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، مدیریت بهینه مصرف سوخت و استفاده حداکثری از سوخت پاک و همچنین تلاش در جهت حفاظت از محیط زیست از اهداف اجرای این طرح است.
وی اضافه کرد: با توجه به آغاز به کار این طرح، همه مالکان خودروهای شخصی با مدل ۱۳۹۷ به بالا میتوانند با مراجعه به سامانه GCR.NIOPDC.IR نسبت به ثبتنام تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز اقدام کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه ادامه داد: ۷۹ جایگاه فعال سی ان جی در سطح منطقه آماده خدماترسانی به شهروندان بوده و ۱۰۰ درصد جایگاهها تائید بازرسی استاندارد را دریافت کردهاند.
مجرد اظهار کرد: شهروندان توجه داشته باشند که همه خودروهای شخصی، ناوگان عمومی تکسوز شامل تاکسیها، ونها و وانتبارها در سریعترین زمان ممکن به صورت ۱۰۰ درصد رایگان دوگانهسوز میشوند.