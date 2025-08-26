به مناسبت هفته دولت ، جایگاه سوخت سیار نفت و گاز مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهرود به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محسن احمدی شهرداری شاهرود گفت: این جایگاه با سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه و با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش تصادفات اتوبوس ها و ماشین آلات شهرداری راه اندازی شده است.

همچنین از ۹ دستگاه اتوبوس جدید مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهرود نیز رونمایی شد.

محسن احمدی شهردار شاهرود گفت: از این تعداد ۵ اتوبوس جدید با ۱۴ میلیارد تومان هزینه خریداری و ۴ دستگاه اتوبوس نیز با هزینه چهار میلیارد تومان بازسازی شده است.

رونمایی از خودروی آتش نشانی فوماتیک شهرداری شاهرود از دیگر طرح هایی بود که امروز به بهره برداری رسید.

احمدی گفت: این خودرو با قابلیت پرتاب فوم و آب به طول ۶۰ متر با ۱۶ میلیارد تومان هزینه خریداری شده است.