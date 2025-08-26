به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس در حاشیه آیین بهره‌برداری و آغاز ساخت سه طرح شهری گفت: از این تعداد ۹۴ طرح به بهره برداری می‌رسد و عملیات ساخت ۱۲ طرح عمرانی هم آغاز می‌شود.

مجید بیکی اعتبار این تعداد طرح را هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: گازرسانی و کیفی سازی آب شرب از مهم‌ترین این طرح‌ها است.

او طرح‌های جدید شهرداری را گامی برای تحول در سیمای شهر دانست و با اشاره به مطالبات شهروندان در حوزه زیباسازی و ساماندهی معابر شهری، گفت: توجه به توسعه فضای شهری یکی از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است و با برنامه‌ریزی شهرداری، تغییرات مثبت در چهره شهر نه تنها امسال، بلکه در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

آغاز ساخت پیاده‌روی خیابان امام خمینی (ره) و خیابان دانشگاه و بهره‌برداری از بلوار طالقانی شرقی و غربی، سه طرحی بود که با حضور فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان سرخس انجام گرفت که این طرح‌ها در بهبود مبلمان شهری و کاهش ترافیک مرکزی شهر ایفای نقش می‌کند.