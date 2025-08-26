پخش زنده
در پارس آباد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری وبا اعتباری بالغ بریک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال، ۱۶۰ پروژه عمرانی، اقتصادی و خدماتی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل این طرحها که شامل یک واحد مجتمع گلخانهای ۲ هکتاری با تولید ۳۰۰ تن محصول بوده از طرحهای مهم بخش کشاورزی است و در کنار آن ۹ پروژه نیز در کشت و صنعت مغان با سرمایهگذاری ۸۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
در اسلام آباد سه طرح افتتاح شده و سه طرح اقتصادی افتتاح شد و ۱۶ پروژه عمرانی، اقتصادی و زیرساختی نیز با اعتباری بالغ بر یکهزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم و در یک سال اخیر ۱۰۰ هکتار گلخانه افتتاح شده در حالی که در پنج سال قبل از دولت چهاردهم مجموع افتتاحهای گلخانهای ۱۵۰ هکتار بوده است.
رضا کریمی اضافه کرد: در یک سال اخیر چهار هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در این شهرستان به انجام رسیده در حالی که در پنج سال قبل از این دولت، در مجموع پنج هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ثبت شده بود.