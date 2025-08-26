به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدحسن امامیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: بیش از ۹۸ درصد خدمات سلامت در در بخش های خصوصی و دولتی شاهرود انجام می شود.

به گفته امامیان، با ورود پزشکان جدید در آبان و آذر امسال بخشی از کمبودها رفع خواهد شد.

حسین صالحی مقدم رئیس سازمان نظام پزشکی شاهرود گفت: یک هزار و ۴۲ نفر در این سازمان در شهرستان های شاهرود و میامی عضو هستند که شامل ۳۲۰ پزشک عمومی، ۲۱۰ متهصص و فوق تخصص، ۱۰۰ دندانپزشک، ۴۵ داروساز، ۲۵ علوم آزمایشکاهی، ۲۷۰ ماما و ۹۷ گروه های پروانه دار هستند.