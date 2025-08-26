پخش زنده
سید ستار هاشمی بر استفاده از ظرفیتهای فناورانه یزد و مشارکت بخش خصوصی در طرحهای ملی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست با فعالان حوزه فاوا و شرکتهای دانشبنیان استان یزد، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای استان یزد، بهویژه در حوزه امنیت سایبری، و نقشآفرینی بخش خصوصی در طرحهای ملی تأکید کرد.
سید ستار هاشمی با اشاره به جایگاه ویژه یزد پس از تهران در دارا بودن شرکتهای فعال امنیت سایبری گفت: دانش و تجربه موجود در این حوزه باید در سطح کشور تعمیم یابد و حتی در عرصه بینالمللی عرضه شود.
وی در تشریح طرح «ایران دیجیتال» افزود: این برنامه با همکاری وزارت ارتباطات، آموزش و پرورش و معاونت علمی ریاستجمهوری اجرا میشود و هدف آن آموزش مهارتهای ICT از جمله هوش مصنوعی و تولید محتوا برای دانشآموزان مقطع متوسطه اول است تا استعدادهای برتر به سمت کسبوکارهای مرتبط هدایت شوند.
وزیر ارتباطات درباره طرح «تحول دیجیتال دولت» نیز تصریح کرد: در این طرح، دولت به خوشههایی تقسیم شده که هر یک با همکاری بخش خصوصی خدمات هوشمند به مردم ارائه خواهند داد. وی، مشارکت شرکتهای نوآور و خصوصی را کلید موفقیت این طرح دانست.
سید ستار هاشمی در پایان با تأکید بر «دیپلماسی فناوری» گفت: شرکتهای دانشبنیان و نوآور باید حضور فعال در عرصه بینالملل داشته باشند و دولت نیز از آنها حمایت خواهد کرد.