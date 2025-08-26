پخش زنده
۵۹ طرح با هزینه ۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار، در هفته دولت در شهرستان تربت جام افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان تربت جام در نشست خبری، با بیان اینکه این طرحها در حوزههای عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی- رفاهی است، افزود: اولویت دولت تکمیل و بهره برداری از طرحهای نیمه تمام است و به دنبال ساخت و آغاز طرح جدیدی نیستیم.
مهندس مه آبادی افزود: با بهره برداری از این طرحهای عمرانی، بیش از ۳۶۰ فرصت شغلی مستقیم و ۵۰۰ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد میشود.
وی مهمترین طرح بهره برداری شده در این هفته را کشتارگاه صنعتی طیور ماکیان پر با هزینه ۳۵۰ میلیارد اعتبار به عنوان تنها واحد کشتارگاه طیور در شمال شرق کشور دانست که با کیفیت و ظرفیت مناسب، در ۲۴ ساعت ۶۴ تن گوشت سفید با فرآوری جدید و به روز تولید و به طور مستقیم برای ۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند.
این مسئول تصریح کرد: در حوزه فعالیتهای شهرداری ها، خرید ماشین آلات سبک و سنگین، به سازی و بازسازی معابر، روکش آسفالت برای بهبود تردد و بهداشت محیط و آرامش زندگی مردم در حوزههای مختلف نیز انجام شده است.
مه آبادی تاکید کرد: رفع مشکل کمبود آب شرب دهستان موسی آباد، حفر دو حلقه چاه آب شرب و بهبود وضعیت کم آبی در منطقه، انتقال خدمات آب، برق و گاز به دو سایت نهضت ملی و واحدهای تولیدی، ارتقا و تقویت خطوط ارتباطات مخابراتی، آسفالت محورهای بین شهری و مناقصه گذاشتن ۵ کیلومتر از محور تربت جام به صالح آباد و ساخت زمین چمن مصنوعی و سالن ورزشی، با همراهی دولت، دستگاه قضایی، نیروهای مسلح، مدیران و مردم این شهرستان انجام گرفته است.