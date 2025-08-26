به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمداسماعیل نصرآبادی، فرماندار و رئیس شورای اداری شهرستان فیروزه در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه این شهرستان، گفت: بهره مندی مردم فیروزه از آب شرب بهداشتی تامین شده از سد بار، توسعه راهها، ساخت مدارس و فضا‌های ورزشی دانش آموزی، طرح‌های مخابراتی، نیروگاه‌های خورشیدی، لایروبی قنوات، طرح‌های شهرداری و نهضت آسفالت معابر روستایی و شهری، از مهمترین طرح‌های هفته دولت در شهرستان فیروزه است.

در پایان این مراسم از ۳۲ کارمند و یک مدیر نمونه با اهدای لوح و هدیه تجلیل شد.