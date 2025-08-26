معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: به منطور جبران بخشی از ناترازی انرژی، هر هفته یک نیروگاه خورشیدی در کشور راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در بازدید از نیرگاه سیکل ترکیبی سنندج، اظهار کرد: همه دست اندرکاران صنعت انرژی کشور به عنوان سربازان مقدم مشغول خدمترسانی در شرایط سخت هستند تا مردم در رفاه بوده و مشکلات کمتری داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه، ارتقای بهره‌وری در بخش انرژی به عنوان مهم‌ترین اولویت دنبال می‌شود، افزود: عقب‌ماندگی‌هایی در حوزه‌های نفت و برق داریم که در حوزه برق تمرکز دولت بر ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی بوده و بخش خصوصی استقبال بسیار خوبی از این در این زمینه داشته است.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: نیروگاه‌های کوچک مقیاس خورشیدی در بخش اداری نیز قرار است نصب شود تا فرهنگ استفاده از نیروگاه خورشیدی حتی در سطح خانگی نیز ترویج پیدا کند.

حجت‌الاسلام انصاری یاداور شد: بخش زیادی از نیاز‌های واحد‌های کوچک را با ایجاد واحد‌های کوچک مقیاس خورشیدی می‌توانیم تامین کنیم و در کنار آن سرمایه‌گذاری برای واحد‌های بزرگتر و متنوع‌تر کردن سبد تولید انرژی کشور دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: به دلیل کاهش بارندگی‌ها و خشک شدن اقلیم، باید از تولید برق از طریق نیروگاه‌های برق_آبی به سمت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، بادی و خورشیدی حرکت شود.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: بسیاری از ادارات و دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند تا انرژی خود را از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تامین و حتی مازاد آن را در بورس عرضه کنند.

حجت‌الاسلام انصاری گفت: استقبال برخی از بانک‌ها از این طرح دولت بسیار خوب بوده و قرارداد‌های بزرگ مقیاسی در حد چهار و پنج‌هزار مگاوات در بسیاری از مناطق کشور منعقد شده که جمع این قرارداد‌ها بیش از ۱۰ هزار مگاوات بوده که توسط بانک‌ها و بخش خصوصی اجرایی شده است.

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج با ظرفیت نامی هزار و ۳۵ مگاوات شامل چهار واحد گازی ارتقا یافته توسط گروه مپنا و ۲ واحد بخار در شهر سنندج و استان کردستان واقع است.

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در زمینی به مساحت ۷۲ هکتار، در هفت کیلومتری شهرستان سنندج احداث شده است. ظرفیت اسمی این نیروگاه قبل از ارتقا واحد‌های گازی ۹۵۶ مگاوات و شامل ۴ واحد گازی ۱۵۹ مگاواتی (ورژن ۳) و ۲ واحد بخار E-type با ظرفیت ۱۶۰مگا وات بوده است.