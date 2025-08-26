پخش زنده
همزمان با هفته دولت آئین افتتاح، بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۷۰ طرح شهرداری قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با بیان اینکه ۷۰ طرح عمرانی به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان همزمان با هفته دولت افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد گفت: این طرحها در حوزههای عمرانی، خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک، خدمات عمومی، فضای سبز، گردشگری، ایمنی، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی است.
عباس حلوایی زاده تکمیل رمپهای تقاطع غیر همسطح بلوار فردوسی و بلوار پیامبر اعظم با اعتباری بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان را از مهمترین این طرحها با هدف تسهیل ترافیک برشمرد.
وی عملیات سنگ فرش، مبلمان و احداث روشنایی پیاده راه خیابان آیت الله طالقانی حد فاصل عمار یاسر تا پل شهید علیخانی در ۱۰ هزار متر مربع با اعتبار بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان را از دیگر طرحهای انجام شده عنوان کرد و افزود: آسفالت مناطق هشتگانه شهری با ۱۰۵ هزار تن با هزینه بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان از دیگر خدمات انجام شده برای رفاه حال همشهریان است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم، ایجاد زمینهای ورزشی روباز به صورت پراکنده در محلههای مختلف برای دسترسی همه شهروندان در مناطق ۱،۲، ۶،۳ و ۵ را از دیگر فعالیتهای انجام شده بیان کرد و گفت: خط کشی معابر، بهسازی ایستگاههای اتوبوس، همراه با دیگر طرحهای در دست احداث در آینده نزدیک تحویل مردم خواهد شد.
وی با بیان اینکه ریل راه آهن یکی از طرحهای پر دغدغه همشهریان قمی است افزود: این طرح از مصوبات سفر رئیس جمهور بود که با توقف آن به دلیل عدم تعیین تکلیف نوع مالکیت، با ورود شهرداری بحث تملکاتش با اعتبار بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان انجام شد.
حلوایی زاده گفت: این طرح حد فاصل پل راه آهن تا بلوار عطاران با برآورد اولیه ۱۴۰ میلیارد تومان برای فاز نخست پیش بینی شده که عملیات اجرایی آن تا دو هفته آینده آغاز خواهد شد.
استاندار هم در این مراسم با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهیدان رجایی، باهنر و آیت الله رئیسی، حرکت در مسیر شهدا را حاکی از پایداری ملت ایران در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی بیان کرد.
اکبر بهنام جو همچنین پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه را مدیون رهبری حکیمانه رهبر انقلاب، اتحاد مردم، حرکت در مسیر ولایت، ایستادگی نیروهای نظامی و دولت دانست.
وی با تقدیر از تلاشهای شهرداری برای خدمت رسانی به مردم گفت: همه باید با دوری از هرگونه اظهار نظر تفرقه افکنانه، به دنبال رفع مشکلات مردم باشیم.
بهنام جو با بیان اینکه عدهای ناترازیهای برق را ناشی از رفتار تعمدانه دولت برای ایجاد نارضایتی عنوان میکنند که این رفتار چیزی جز غفلت افراد ناآگاه به شرایط روز نیست افزود: هر چند بخشی از ناترازیهای برق به نحوه مدیریت برمیگردد، اما بخشی از آن مربوط به افزایش دما و خشک شدن نیروگاههای برق آبی است.
روح الله امراللهی رئیس شورای اسلامی شهر قم هم در این آئین گفت: با همه کمبود بودجهها، طرح خط ۲ مترو هم که از دهه ۸۰ باقی مانده دوباره اجرا میشود.
جانشین سپاه امام علی ابن ابیطالب استان هم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در حفظ وحدت، اتحاد مقدس را وظیفه همه قشرها دانست و افزود: امروز ولایتمدار فردی است که هم جبهه ولایت باشد.
سردار مهدی کبیری پور خدمت به مردم را از مصادیق مبارزه با آمریکا بیان کرد و گفت: دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه متوجه شد ابزار نظامی، او را به هدفش نمیرساند به همین دلیل به جنگ ترکیبی قبلی خود برای ایجاد دو قطبی در جامعه برگشت که بصیرت و هوشیاری اقشار مختلف مردم، تنها راه مقابله با این توطئه دشمن است.