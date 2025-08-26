به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم کاراته آکادمی رستم‌زاده در رده بندی تیمی قهرمان مسابقات کشوری سبک کیوکوشین KWF شد.

در پایان این رقابت‌ها که با حضور ۴۰۰ ورزشکار از سراسر کشور و در رده‌های سنی مختلف برگزار شد، نماینده قم با کسب ۶ طلا، ۳ نقره و ۳ برنز بر سکوی قهرمانی رده‌بندی تیمی ایستاد.

در بخش کومیته محمدحسین رستمی‌زاده، محمدامین جهان بین، محمدامین شهبازی و سینا خجسته‌فر کاراته‌کا‌های طلایی قم بودند و سورنا شاملو و ابوالفضل نوروزی به مدال نقره و برنز رسیدند.

در بخش کاتا هم محمدحسن سالمی و محمدکاظم رستمی‌زاده دو نشان طلا به دست آوردند، محمدحسین رستمی‌زاده و محمدامین شهبازی نایب قهرمان شدند و سورنا شاملو و محمدامین جهان بین هم به ۲ مدال برنز دست یافتند.