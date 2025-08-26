​در آستانه هفته دولت و در راستای پویش ملی ایران آباد، شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از ۳۲۲ برق عمرانی و خدماتی در حوزه توزیع برق بهره برداری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، گفت: این طرح‌ها با اعتبار هزارو ۴۷۹ میلیارد ریال اجرا شده و در هفته دولت به بهره‌برداری خواهند رسید

زرگری افزود: این طرح ها علاوه بر ارتقای سطح خدمات‌رسانی در مناطق شهری، شامل اصلاح و بهسازی شبکه‌های برق روستایی، تأمین برق واحد‌های نهضت ملی مسکن و احداث شبکه برای مشترکین جدید شهری و روستایی است.

وی ادامه داد: بهره‌برداری از این طرح‌ها همزمان با هفته دولت، جلوه‌ای از خدمات‌رسانی دولت مردمی در عرصه انرژی است و نشان می‌دهد که صنعت برق استان زنجان در کنار تأمین نیاز‌های روزمره مردم، نقش مهمی در پشتیبانی از برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان ایفا می‌کند.

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با خدمات رسانی به بیش از نیم میلیون مشترک، با افتتاح این ۳۲۲ طرح، گام مهمی در مسیر توسعه پایدار برق، ارتقای رفاه عمومی و بهبود زیرساخت‌های انرژی در استان زنجان برمی‌دارد.