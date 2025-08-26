پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی استان همدان از جوجهریزی بیش از ۱۷میلیون قطعهای مرغداریهای این استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیر حسین نقیپور افزود: استان همدان دارای ۶۸۳ واحد پرورشی طیور بوده که این تعداد واحد مرغداری از ابتدای سال تاکنون دارای ۱۷ میلیون و ۶۶۲ هزار قطعه جوجه ریزی بودهاند که نسبت به مشابه سال قبل افزایش داشته است.
او با اشاره به نظارت مستمر بازرسان این اداره از بازار عرضه مواد خام دامی، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون در بازدیدهای انجام شده از واحدهای تولید، توزیع و عرضه مواد خام دامی استان ۲۸ هزار و ۹۹۸ کیلوگرم مواد خام غیربهداشتی و غیرقابل مصرف و تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط و نسبت به معدومسازی آن اقدام شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان گفت: ۵۳ هزار و ۲۶ مورد نظارت از مراکز تولید، توزیع و نگهداری فراوردههای خام دامی از ابتدای سال تاکنون توسط کارشناسان و بازرسان نظارت بر فرآوردههای خام دامی این استان انجام شده است.