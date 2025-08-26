به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در چهارمین روز شهریور و بمناسبت هفته دولت، سومین رویداد جهادی استان در حوزه شورای تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه با حضور دستگاه‌های مرتبط در کوی شهید غفاری جنوب شهر ساری آغاز به کار کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: در این رویداد جهادی، دستگاه‌های شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی متشکل از آموزش و پرورش، آموزش فنی حرفه‌ای، هلال احمر، شهرداری، اتحادیه زنان کارگر و بسیج کارگران و کارخانجات مازندران، جهت ایجاد رفاه، آموزش، تسهیلات، کار، سلامت خانواده و تعالی جامعه به مدت سه روز در مناطق آسیب پذیر شهر‌های ساری، بهشهر و نوشهر برنامه آموزشی و خدماتی متنوعی برای کودکان، زنان و مردم اجرا می‌کننند.

علی باقری افزود: این رویداد جهادی به موضوعاتی چون؛ مشاوره خانواده، مهارت آموزی، مشاوره اشتغال، کاریابی، ارائه مجوز، معرفی و پرداخت تسهیلات، کودکان و نوجوان، غربالگری سلامت، مشاوره بیمه فراگیر زنان خانه دار و دانشجو، بیمه روستائیان و عشایر، آموزش مدیریت و مسئولیت پذیری در شرایط بحران (فردی، خانوادگی، اجتماعی)، مشاوره بازنشستگی، جهاد تبیین و ... می‌پردازد.

این رویداد جهادی از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ بعد از ظهر امروز سه شنبه ۴ شهریور در کوی غفاری ساری اجرا شد و فردا ۵ شهریور در حسین آباد بهشهر و ۶ شهریور در منطقه کجور نوشهر اجرا می‌شود.