به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در عنبرآباد ۲۶ واحد مسکن و ۳۳ طرح اشتغال‌زایی مددجویان بهزیستی، ۳۳ طرح برق‌رسانی، زیرسازی و آسفالت راه ۸ روستا افتتاح و عملیات اجرایی ۲۱ طرح دیگر آغاز شد.

در ریگان ۲۲ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد، ۳۲ طرح برق رسانی و سایت BTS همراه اول افتتاح شد.

در رودبار جنوب ۲۷ طرح بهداشتی، آموزشی، ورزشی و عمرانی به بهره برداری رسید.

در فاریاب۳۰ طرح برق‌رسانی، طرح تامین آب شرب عشایر منطقه چاه سرگریچ این شهرستان افتتاح شد.

در کهنوج طرح آبرسانی به عشایر روستای انجیرک، یک مدرسه خیری سه کلاسه افتتاح شد.

در منوجان چمن مصنوعی در روستای جهادآباد، آسفالت و زیرسازی معابر روستا‌های چاه آموزی و حسین آباد به بهره برداری رسید.

در رابر طرح بهسازی وسنگفرش معابر و مسکن مددجویی کمیته امداد در روستای سیه بنوئیه وزمین چمن مصنوعی روستای گلینوئیه افتتاح شد.

در قلعه گنج زمین چمن مصنوعی روستای ناصرآباد و طرح هادی روستای دولاب به بهره‌برداری رسید.

در فهرج ۳ طرح عمرانی و خدماتی و ۵۹ طرح توسعه، اصلاح و رفع افت ولتاژ برق این شهرستان افتتاح شد.

در زرند ۱۸ طرح عمرانی، فرهنگی وخدماتی در دهستان دشتخاک و روستا‌های سلیمان آباد، روح آباد، نعیم آباد، واسط و ده ایرج به بهره برداری رسید.

در انار دهه‌ها طرح خدماتی، رفاهی، برقرسانی، تامین مسکن ملی و بهسازی معابر روستایی به بهره برداری رسید.

در ارزوئیه ده طرح عمرانی، ورزشی و برقرسانی افتتاح شد.

در شهربابک هم چندین طرح تولیدی، خدماتی و عمرانی افتتاح شد.