به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، متن اطلاعیه به این شرح است:

به دلیل شکستگی و تعمیرات اضطراری خط انتقال لوله اصلی ۳۰ اینچ ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی امامزاده جعفر به سمت شهر در چند نقطه، آب مناطق: شهرک هدایت، بهارستان، شهرک معلم، جهاد، لاله ها، شهرک نفت، مسکن مهر، خلیج فارس، گلستان، ۵۰۰ دستگاه (سمت راست، بلواربعثت، مستقیم) بیمارستان شهید رجایی، کیامرثی، رادک، محله سادات، خیابان هلال احمر، وقسمتی از شهر، و روستا‌های (کمبل، ابشرین، بی بی جان آباد، باباکلان، کپراباد، پشکان، هشت پیمان) از سه‌شنبه ۴ شهریور ازساعت ۲۲ شب تا اطلاع ثانوی دچارافت فشار یاقطع موقت آب خواهد شد.

این تنش آبی مورد نظر که بالزوم انجام عملیات کاری به صورت پیش بینی شده بودرقم خورده است.