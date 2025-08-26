اطلاعیه شرکت آب شهرستان گچساران
مدیر آبفای شهرستان گچساران در خصوص قطعی و افت فشار آب از ساعت ۲۲ در برخی مناطق شهر دوگنبدان اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، متن اطلاعیه به این شرح است:
به دلیل شکستگی و تعمیرات اضطراری خط انتقال لوله اصلی ۳۰ اینچ ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی امامزاده جعفر به سمت شهر در چند نقطه، آب مناطق: شهرک هدایت، بهارستان، شهرک معلم، جهاد، لاله ها، شهرک نفت، مسکن مهر، خلیج فارس، گلستان، ۵۰۰ دستگاه (سمت راست، بلواربعثت، مستقیم) بیمارستان شهید رجایی، کیامرثی، رادک، محله سادات، خیابان هلال احمر، وقسمتی از شهر، و روستاهای (کمبل، ابشرین، بی بی جان آباد، باباکلان، کپراباد، پشکان، هشت پیمان) از سهشنبه ۴ شهریور ازساعت ۲۲ شب تا اطلاع ثانوی دچارافت فشار یاقطع موقت آب خواهد شد.
این تنش آبی مورد نظر که بالزوم انجام عملیات کاری به صورت پیش بینی شده بودرقم خورده است.
همه گروههای اتفاقاتی با نیروهای فنی امور آب و فاضلاب شهرستان گچساران با پشتیبانی حوزه معاونت بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آبفای استان تلاش خواهدکرد در کمترین زمان ممکن عملیات مورد نظر انجام شود.