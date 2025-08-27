به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پس از ۶۳ روز ایام عزاداری محرم و صفر و شهادت امام رضا (ع) و همزمان با آغاز ماه ربیع‌الاول، پرچم سیاه گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض شد.

در این مراسم که با حضور خادمان حرم مطهر صورت گرفت، پرچم سبز رضوی که با عبارت نصرالله من الله و فتح قریب مزین است، بر فراز گنبد زرین رضوی بر افراشته شد.

عکس : محسن رحیمی عنبران