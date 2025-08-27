پس از ۶۳ روز
تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز
پرچم سیاه گنبد رضوی سحرگاه امروز چهارشنبه؛ با پرچم سبز تعویض شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پس از ۶۳ روز ایام عزاداری محرم و صفر و شهادت امام رضا (ع) و همزمان با آغاز ماه ربیعالاول، پرچم سیاه گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض شد.
در این مراسم که با حضور خادمان حرم مطهر صورت گرفت، پرچم سبز رضوی که با عبارت نصرالله من الله و فتح قریب مزین است، بر فراز گنبد زرین رضوی بر افراشته شد.
عکس : محسن رحیمی عنبران
تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز تعویض پرچم سیاه عزاداری گنبد رضوی با پرچم سبز