۱۲۰ طرح ارتباطی و مخابراتی با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مازندران افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۱۲۰ طرح ارتباطی و مخابراتی در سومین روز از هفته دولت و در حاشیه جلسه شورای اداری استان با اعتباری بیش از ۷۸۰۰ میلیارد ریال با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بصورت تجمیعی در استانداری مازندران افتتاح شد.
اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اشاره به افتتاح پروژههای ارتباطی و مخابراتی در استان مازندران گفت: عمده این پروژهها در حوزههای مختلفی همچون فیبر نوری در مناطق شهری و روستایی، احداث سایتهای جدید و ارتقای تکنولوژی سایتهای موجود تلفن همراه در مناطق شهری و روستایی و راه اندازی نسل پنجم ۵ G تلفن همراه در مناطق شهری، توسعه، تامین و نوسازی تجهیزات شبکه ارتباطات ثابت و همراه و همچنین تامین باطریهای پشتیبان مراکز مخابراتی و سایتهای تلفن همراه در سراسر استان توسط مخابرات منطقه مازندران، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بوده است.
تلاش برای تبدیل مازندران به یکی از مراکز هوش مصنوعی کشور
معاون علمی و فناوری رییس جمهور در شورای اداری استان با اشاره به اینکه فاصله میان شرکتهای فناور و دانش بنیان زیاد است گفت: بدنبال این هستیم از طرحهای شرکتهای فناور که قابلیت دانش بنیان دارند حمایت ویژه انجام دهیم.
افشین افزود: راه اندازی مزرعه جی پی یو و تبدیل شدن مازندران به یکی از مراکز هوش مصنوعی کشور در دستور کار ما قرار دارد که در آینده نزدیک، خبر آن رسانهای میشود.
وی تصریح کرد: اعتباری را به بنیاد ملی علمی اختصاص دادیم تا از پروژههای پژوهشی اصیل دانشگاهی حمایتهای ویژه صورت گیرد.
استاندار مازندران هم در این جلسه گفت: برای توسعه همه جانبه استان باید از اقتصاد سنتی فاصله و به سمت اقتصاد نوین حرکت کنیم.
یونسی با اشاره به اینکه امروز استان به کارگاه سازندگی تبدیل شده است گفت: تمامی طرحهای عمرانی نیمه تمام استان که عملیات اجرایی آن چندین سال گذشته شروع شده بود مجدد فعالیت آنها برای اجرا شروع شده است.
دادبود معاون عمرانی استانداری نیز با بیان اینکه دستور کار استان تکمیل طرحهای نیمه تمام استان است افزود: در هفته دولت امسال ۸۳ طرح عمرانی کلنگ اجرایی آن به زمین خورده است که برای تکمیل آن نیاز به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
کاظمی فرد رئیس پارک علم و فناوری مازندران در این نشست با اشاره به اینکه موانع تولید باید از سر راه شرکتهای دانش بنیان برداشته شود گفت: اختصاص اعتبارات با بهره کم میتواند بسیاری از مشکلات پیش روی شرکتهای دانش بنیان را مرتفع کند.
حسن پور و گزارشی از این جلسه: