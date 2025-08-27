به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرداری منطقه ۱۸ گفت: در پی پیگیری‌های مجددانه از دستگاه قضا مبتنی بر رفع تصرف عدوانی افراد سودجو در تغییر کاربری اراضی واقع در این بخش از حریم، اقدامات لازم در خصوص تخریب بنا‌های غیر مجاز بعمل آمد.

رضا محمدی افزود: متصرفان در سالهای گذشته با سوء استفاده از موقعیت اجتماعی خویش مبادرت به فنس کشی اطراف، احداث بنای غیر مجاز و سوله کرده و بدون در نظر گرفتن منافع دیگر شهروندان در صدد استفاده شخصی از این فضا‌ها بودند.

به گفته این مقام مسئول، پس از انجام تمهیدات قانونی، پرونده تخلف این افراد که تعداد ۹ فقره مستحدثات واقع در محدوده شهاب شهر، فیروز بهرام، گلدسته و ترشنبه مشتمل بر دیوار، پرچین، سقف، استخر، ویلا به متراژ ۲ هزار متر را احداث کرده بودند، برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.