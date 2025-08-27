در مدت برگزاری این رویداد چهارروزه، خودروسازان داخلی تازه‌ترین محصولات، نوآوری‌ها و دستاورد‌های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهند که علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ از نمایشگاه بازدید کنند.

توکلیان فر افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی تازه‌ترین دستاوردها، فناوری‌ها و محصولات صنعت خودروسازی کشور برگزار می‌شود و فرصتی را برای آشنایی بازدیدکنندگان با جدیدترین مدل‌های خودرو، قطعات و لوازم یدکی، تجهیزات جانبی، سیستم‌های نوین ایمنی و همچنین فناوری‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت فراهم خواهد کرد.

وی اضافه کرد: حضور شرکت‌های تولیدکننده و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط، بستر مناسبی برای تبادل نظر میان فعالان این صنعت ایجاد می‌کند. علاوه بر این، نمایشگاه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بازار‌های داخلی و ایجاد فرصت‌های همکاری مشترک میان بازیگران صنعت خودرو باشد.