افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی خودرو در مشهد
بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی خودرو دیشب در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، سرپرست نمایشگاه بینالمللی مشهد گفت: در مدت برگزاری این رویداد چهارروزه، خودروسازان داخلی تازهترین محصولات، نوآوریها و دستاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میدهند که علاقهمندان میتوانند هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ از نمایشگاه بازدید کنند.
توکلیان فر افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی تازهترین دستاوردها، فناوریها و محصولات صنعت خودروسازی کشور برگزار میشود و فرصتی را برای آشنایی بازدیدکنندگان با جدیدترین مدلهای خودرو، قطعات و لوازم یدکی، تجهیزات جانبی، سیستمهای نوین ایمنی و همچنین فناوریهای بهینهسازی مصرف سوخت فراهم خواهد کرد.
وی اضافه کرد: حضور شرکتهای تولیدکننده و ارائهدهندگان خدمات مرتبط، بستر مناسبی برای تبادل نظر میان فعالان این صنعت ایجاد میکند. علاوه بر این، نمایشگاه میتواند زمینهساز توسعه بازارهای داخلی و ایجاد فرصتهای همکاری مشترک میان بازیگران صنعت خودرو باشد.
بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی خودرو از چهارم تا هفتم شهریور ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی مشهد برپا است.