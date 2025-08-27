رئیس مجلس در پاسخ به تذکری درباره اخراج ۳ هزار نفر که در دولت قبل به‌کارگیری شده بودند، گفت: این موضوع را تا تعیین تکلیف شدن پیگیری می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به تغییر ساعت کار مجلس شورای اسلامی، گفت: حضور مردم و مهمانان در مجلس شورای اسلامی دچار نابسامانی شده که نیازمند ساماندهی جهت حفظ شأن آنهاست.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه همچنین خواستار ساماندهی ورود تلفن همراه معاونان وزرا به مجلس شد که در حال حاضر ممنوع بوده و نمایندگان برای ارتباط با آنها دچار زحمت شده‌اند.

وی در ادامه همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی بیش از ۳ هزار نفر از افرادی شد که در دولت قبل استخدام شده بودند و هم اکنون در حال اخراج هستند و گفت: لازم است این موضوع در جلسه سران مطرح و مهلتی به این افراد داده شود. برخی از آنها با امید شغلی که به آنها داده شده بود، متأهل شده‌اند، اما بعد از چند سال کار در حالی که مدارک عالیه داشته و جوانان متعهد و فعالی هستند اخراج شده‌اند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکرات عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۳ هزار نفر با این مشکل مواجه هستند که درباره آن به صورت حضوری با رئیس دیوان عدالت اداری صحبت کردم و مقرر شد موضوع در هیأت عمومی و تجدید نظر دنبال شود که البته هیأت عمومی آن را نپذیرفت و تشخیص آنها این بود که اساس این اقدامات (استخدامات) غیرقانونی بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: البته حواشی نیز برای این موضوع درست شد، اما ما در حال پیگیری آن هستیم تا به این افراد کمک کنیم.

رئیس قوه مقننه در ادامه درباره نحوه حضور مهمانان در مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران و مسئولان اجرایی مجلس گفت: مسئولان اجرایی مجلس حتما رفت و آمد مهمانان مدعو را با توجه به جابجایی ساعت کار مجلس ساماندهی کنند تا وقت مردم هدر نرود و احترام آنها حفظ شود. در همین خصوص لازم است روز‌هایی که کمیسیون‌ها تشکیل می‌شود مسئولانی در درب ورودی حضور داشته باشند و مسأله را پیگیری کنند.