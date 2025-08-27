افتتاح و کلنگ زنی ۴۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی در بهمئی
به مناسبت هفته دولت ۴۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی کوچک و بزرگ در بهمئی افتتاح و کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ استاندار با حضور در روستای برمالوان شهرستان بهمئی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و گفت: امروز ۱۱۰ طرح عمرانی با اعتبار۶۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در این شهرستان افتتاح و یا کلنگزنی شد. یداله رحمانی با اشاره به اینکه ۲۹۰ طرح اقتصادی کوچک و بزرگ با اعتباری بالغ بر ۱۴۴ میلیارد تومان هم کلنگ زنی و یا به بهره برداری رسید. وی افزود: عملیات اجرایی یک نیروگاه ۱۲ مگاواتی با اعتبار ۴۸۰ میلیارد تومان با محوریت ساتبا و یک نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی بخش خصوصی با اعتباری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آغاز شد. استاندار با بیان اینکه، شهرستان بهمئی از ظرفیتهای بالایی در زمینه انرژی خورشیدی برخوردار است، تاکید کرد: طرحهای انرژی خورشیدی باید در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری کامل رسیده و نیاز شهرستان و استان در راستای تأمین برق پایدار را فراهم سازد. فرماندار بهمئی در مراسم بهره برداری و کلنگ زنی طرحهای عمرانی و زیربنایی در بهمئی گفت: بیشترین طرحهای افتتاحی یا کلنگ زنی شده در حوزههای راهداری، بنیاد مسکن، برق، آب، جهاد کشاورزی، نوسازی مدارس، توسعه شهری، شرکت توزیع برق، تامین آب، است. لطف الله ایرمی افزود: با افتتاح و کلنگ زنی این تعداد طرح عمرانی و اقتصادی برای بیش از ۴۰۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد. وی گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارایه عملکرد و دستاورد های نظام و انقلاب است و آگاهی مردم از خدمات و اقدامات انجام شده روحیه امید و نشاط عمومی را افزایش میدهد. افتتاح طرح ورودی شهر و ساختمان شهرداری سرآسیاب یوسفی، بلوار و خیابان اصلی این شهر، طرحهای هادی و آسفالت راههای روستایی به همت بنیاد مسکن، طرحهای آسفالت درون شهرس قلعه ممبی، کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی، طرح گازرسانی به روستاهای بهمئی، کلنگ زنی مدرسه امیر کبیر شهر لیکک، طرح اصلاح شبکه آب شهری، بهره برداری از ۶ چمن مصنوعی و کلنگ زنی مجتمع خدماتی رفاهی شهر لیکک به نمایندگی از ۴۰۰ طرح این شهرستان، کلنگ زنی و یا به بهره برداری رسید.