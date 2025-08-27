پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی همچنین از پروژه گلخانهای ساریگل در اسفراین بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ این مجتمع گلخانهای در زمینی ۵۰ هکتاری ساخته شده و شامل ۴۴ قطعه ۸ هزار متری است. پیشبینی میشود پس از تکمیل، سالانه حدود هفت هزار تن محصول کشاورزی در این مجتمع تولید و برای بیش از ۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد شود.
به گفته مسئولان، تاکنون ۷۰ درصد زیرساختهای شهرک تکمیل شده و برای بهرهبرداری کامل، اختصاص بیش از ۱۶۰ هزار میلیون ریال اعتبار دیگر ضروری است. تأمین آب به عنوان مهمترین چالش این پروژه شناسایی شده و پیگیری برای حل فوری آن در دستور کار قرار دارد.
سرپرست فرمانداری اسفراین هم گفت: گره ۱۴ ساله شهرک گلخانهای ساریگل این شهرستان با تخصیص ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای حفر چاه باز شد و این طرح بزرگ کشاورزی در مسیر بهرهبرداری قرار گرفت.
محمد بدری افزود: شهرک گلخانهای ساریگل در روستای کلاتهپیاله شهرستان اسفراین با وسعت ۵۰ هکتار ایجاد شد و قرار بود زمینهساز توسعه کشاورزی مدرن و تولید انواع سبزی و صیفی در مقیاس صنعتی باشد. با این حال طی سالهای گذشته، کمبود منابع آبی و تداوم خشکسالیها باعث شد این پروژه با رکود طولانیمدت مواجه شود و عملا پیشرفت چندانی نداشته باشد.
وی عنوان کرد: تامین آب این شهرک یکی از مطالبات جدی کشاورزان و سرمایهگذاران منطقه در سالهای اخیر بود.
به گفته سرپرست فرمانداری اسفراین، با آغاز عملیات حفر چاه و اختصاص اعتباری معادل ۶۰ میلیارد ریال، این انتظار طولانی به پایان رسیده و مسیر برای فعال شدن ظرفیتهای بالقوه ساریگل هموار شده است.
وی افزود: راهاندازی کامل این شهرک میتواند علاوه بر افزایش تولیدات گلخانهای و بهرهگیری از شیوههای نوین آبیاری، فرصتهای شغلی جدیدی برای جوانان منطقه ایجاد کند و در رونق اقتصادی شهرستان اسفراین نقشی مهم ایفا نماید.
همچنین اسکندری معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از گلخانه ١٠٠ هکتاری ملل و افتتاح فاز ٢ مرغداری ثنایی مقدم بازدید کرد.