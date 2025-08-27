همزمان با هفته دولت ۴۲ طرح عمرانی و خدماتی با ۲۹۵ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان زبرخان به بهره‌برداری میرسد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان زبرخان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: از این میزان ۲۲۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و حدود ۶۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات بخش غیردولتی تأمین شده است.

احمد بوژمهرانی افزود: مرحله ۴ طرح مسکن ملی شهر خرو با سرمایه‌گذاری ۵۷ میلیارد تومانی بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که پس از مدت‌ها بلاتکلیفی به نتیجه رسیده و به‌زودی افتتاح خواهد شد.

بوژمهرانی گفت: با تکمیل آسفالت یک کیلومتر راه روستای حصارآباد تمامی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار شهرستان به راه آسفالته مناسب دسترسی پیدا خواهند کرد. همچنین با اجرای ۶ و نیم کیلومتر دیگر آسفالت راه‌های روستایی در ماه‌های آینده، وضعیت راه‌های شهرستان به شرایط مطلوب‌تری خواهد رسید.

وی افزود: در حوزه کشاورزی ۱۱ نیروگاه کوچک و دو نیروگاه ۳ مگاواتی در حال واگذاری زمین هستند و در بخش خانگی نیز ۱۴ نیروگاه کمیته امداد به شبکه متصل شده و چندین مورد دیگر به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهند شد.

بوژمهرانی تأکید کرد: در مجموع بیش از ۴۲ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در شهرستان در حال عقد قرارداد و تأمین زمین است، اما چالش اصلی، یافتن زمین‌های مناسب برای ساخت نیروگاه‌های بزرگ به‌ویژه در محدوده‌های شهری است که از نظر اقتصادی مقرون‌ به‌صرفه نیست.