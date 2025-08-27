به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: تاکنون ۹۸ درصد عملیات آماده‌سازی زمین‌ها در طرح‌های نهضت ملی مسکن انجام شده است و با تکمیل شبکه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان، این طرح‌ها وارد مرحله دوم اجرا خواهند شد.

وحید داعی افزود: همچنین گروه‌های ساخت، ۵۰ هزار و ۸۳۴ واحد مسکونی معادل ۳۲ درصد از کل طرحها را به خود اختصاص داده‌اند.

وی همچنین با اشاره به ساخت ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در قالب شهر‌های جدید گفت: با وجود برخی چالش‌ها در زمینه همکاری‌های مالی و بانکی، به‌ویژه در ارتباط با آستان قدس رضوی، در سفر اخیر مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بخش زیادی از موانع برطرف شد و روند تامین مالی سرعت گرفته است.

داعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محلات هدف بازآفرینی شهری نیز اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۳۲ هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند همچنین برای نخستین بار اعتبارات این بخش به دستور وزیر راه و شهرسازی به‌صورت تمام نقدی تخصیص یافت.

وی اضافه کرد: در حوزه خدمات‌رسانی، تاکنون ۱۱ هزار تن قیر رایگان تحویل محلات هدف شده و برای اجرای طرح‌های مرتبط با جوانی جمعیت نیز ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به بهره‌برداری و واگذاری سه هزار و ۳۱۱ واحد مسکن نهضت ملی در خراسان رضوی گفت: از این تعداد، ۷۶۱ واحد در قالب طرح‌های جوانی جمعیت به ارزش تقریبی ۶۹ هزار میلیارد ریال به متقاضیان تحویل خواهد شد.

داعی همچنین با اشاره به طرحهای حمل و نقلی بزرگ خراسان رضوی افزود: در حال حاضر پنج طرح مهم در دست اقدام است که شامل قطار برقی مشهد – تهران، قطار مشهد – گلبهار، طرح آزادراه حرم تا حرم و توسعه فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد و چند طرح آزادراه استانی می‌شود.