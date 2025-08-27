به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهزاد شیری در آیین افتتاح ساختمان سرپرستی پست بانک خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی هشتمین استان برای افتتاح ساختمان سرپرستی است.

وی گفت: این مجموعه خدمات بانکی را به تمام نقاط ایران توسعه داده و عمده فعالیت آن در روستا‌ها و مناطق محروم و دورافتاده است.

استاندار خراسان شمالی هم در این آیین گفت: خدمات پست بانک جلوه‌ای از خدمت بی منت به مردم و دولت الکترونیک است.

بهمن نوری افزود: پست بانک در دل روستا‌ها و دهیاری‌ها فعالیت دارند و عمده فعالیت ما نیز در این راستا است لذا حس هم خانوادگی با این مجموعه داریم.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران به بازخوانی دکترین مدیریتی شهید رجایی نیاز دارند افزود: شهید رجایی همچنان برای مدیران کشور نماد و اسوه است. مدیر در تراز نظام جمهوری اسلامی باید مردم دار، صادق، توجه به اقشار آسیب پذیر را داشته باشد.

استاندار تاکید کرد: انحراف با تعابیر خشن به معنای زاویه گرفتن از ساحت ولایت است و این درحالیست که فرمایشات مقام معظم رهبری باید فصل الخطاب باشد.