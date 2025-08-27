همزمان با هفته دولت، وزیر راه و شهرسازی دستور آغاز عملیات اجرایی آغاز ساخت ۱۶ کیلومتر از آزادراه مشهد–چناران–قوچان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرزانه صادق روز سه شنبه در آیین آغاز این طرح آزادراهی گفت: آزادراه مشهد- چناران- قوچان از طرح‌های مهم و راهبردی در توسعه شبکه حمل و نقل کشور است که با تکمیل این طرح، بخشی از بار ترافیکی محور مشهد- قوچان کاهش یافته و ایمنی سفر‌ها به‌طور چشمگیری ارتقا می‌یابد.

وی افزود: این آزادراه علاوه بر افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری منطقه دارد و یکی از اولویت‌های دولت در حوزه زیرساختی محسوب می‌شود.

وزیر راه ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران، تلاش می‌کنیم این آزادراه در زمان مقرر تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد.

بر اساس اعلام استانداری خراسان رضوی، آزادراه مشهد-چناران- قوچان به طول ۵۰ کیلومتر و با طراحی برای سرعت ۱۳۰ کیلومتر در ساعت در ۲ مرحله ۱۶ و ۳۴ کیلومتری و به صورت ۶ خطه طراحی شده است.

این بزرگراه تاکنون ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل عملیات اجرایی هر ۲ مرحله آن، نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و برای تملک اراضی نیز ۹ هزار میلیارد ریال تومان اعتبار نیاز است.