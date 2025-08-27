پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد: پروژه مهر به منظور بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید بر اساس برنامه مدون ابلاغی در حال اجراست و بر این اساس ۲۶۷ هزار دانشآموز این استان سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سیداردشیر رشیدی آلهاشم گفت: برای آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۱ هزار کلاس درس در قالب ۲ هزار و ۷۳۱ مدرسه آماده سازی شده تا دانشآموزان مقاطع و پایههای مختلف سال تحصیلی جدید را با هدایت ۱۸ هزار و ۷۰۰ معلم آغاز کنند.
وی اضافه کرد: برای آغاز سال تحصیلی جدید در استان اردبیل طوری برنامهریزی شده که هیچ کلاس بدون معلم و کتاب وجود نداشته باشد و برای این کار علاوه بر به کارگیری و ساماندهی معلمان تازه استخدام شده، از خدمات معلمان بازنشسته نیز استفاده خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به تداوم ثبتنام دانشآموزان در پایه دهم بر اساس کارنامه هدایت تحصیلی افزود: ثبتنام دانشآموزان به مدیران مدارس و نواحی و مناطق تفویض شده و این کار با اولویت همجواری منطقه جغرافیایی دانشآموزان انجام میشود.
وی اضافه کرد: بر اساس آمار اعلام شده رسمی، ۲۰ هزار و ۱۸۸ نفر نیز در استان اردبیل واحد شرایط ثبتنام در پایه اول ابتدایی هستند که تاکنون ۱۸ هزار نفر معادل ۹۳ درصد از آنها ثبتنام کردهاند.